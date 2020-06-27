

الكويت 06 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 27 يونيو 2020 م واس

سجلت الكويت 688 إصابة جديدة بفيروس

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند في بيان اليوم: إن حالات الإصابة الـ 688 السابقة تضمنت 444 حالة لمواطنين كويتيين بنسبة بلغت 53ر64% و244 لغير الكويتيين بنسبة 47ر35%.

// انتهى //

15:46ت م

0061



الكويت 06 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 27 يونيو 2020 م واسسجلت الكويت 688 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 44391 حالة، فيما تم تسجيل 3 حالات وفاة إثر إصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 344 حالة.وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند في بيان اليوم: إن حالات الإصابة الـ 688 السابقة تضمنت 444 حالة لمواطنين كويتيين بنسبة بلغت 53ر64% و244 لغير الكويتيين بنسبة 47ر35%.// انتهى //15:46ت م0061

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الكويت تسجل 3 حالات وفاة و688 إصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.