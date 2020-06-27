السعودية اليوم / السودان تسجل 174 إصابة جديدة بفيروس كورونا



الخرطوم 06 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 27 يونيو 2020 م واس

سجلت السودان خلال الـ24 ساعة الماضية، 174 إصابة جديدة بفيروس

وأفادت وزارة الصحة السودانية في بيان لها اليوم، أنه تم تسجيل 13 حالة وفاة جديدة، بينما بلغت حالات التعافي 4014 بعد تسجل 102 حالة تعافي جديدة.

// انتهى //

15:02ت م

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الخرطوم 06 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 27 يونيو 2020 م واسسجلت السودان خلال الـ24 ساعة الماضية، 174 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الكلي للإصابات إلى 9257 إصابة.وأفادت وزارة الصحة السودانية في بيان لها اليوم، أنه تم تسجيل 13 حالة وفاة جديدة، بينما بلغت حالات التعافي 4014 بعد تسجل 102 حالة تعافي جديدة.// انتهى //15:02ت م0053

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