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الداخلية تعلن نتائج المرشحين للقبول المبدئي لدورة تأهيل الضباط الجامعيين

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متابعات الخليج 365 - واس

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، عن نتائج المرشحين للقبول المبدئي للمتقدمين للالتحاق بدورة تأهيل الضباط الجامعيين رقم (50) للعام الدراسي 1441 ـ 1442هـ بكلية الملك فهد الأمنية.

ودعت الراغبين لمعرفة نتائج المرشحين للقبول، الرجوع عبر الموقع الإلكتروني على منصة أبشر، توظيف، بوزارة الداخلية www.jobs.sa .

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دورة تأهيل الضباط الجامعيينكلية الملك فهد الأمنيةوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية




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