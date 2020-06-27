تبدأ غداً.. 18 دورة في الأمن السيبراني والتشفير للصغار والكبار

2020-06-27

متابعات الخليج 365 - الرياض

ينظم فريق أوج النسائي للتقنية 18 دورة تدريبية للأطفال والفتية وللكبار خلال شهر ذي القعدة الحالي والتي تبدأ من يوم غد الأحد 28/ 6/ 2020م.

وأوضحت رئيسة فريق أوج المدربة والمبتكرة أ. خلود بنت عبدالله المطيري أن هذا البرنامج جاء من أجل تطوير قدرات الناشئة في مجال التقنية.

وأضافت أن البرنامج يغطي كافة الفئات العمرية المختلفة، وكل فئة عمرية لها مساران، حيث كل مسار يعني دلاله معينة، وقد تم تخصيص مسار واحد يعني الطلاب والطالبات الجدد حيث برامج أوج جديدة بالنسبة لهم.

المسار الثاني تُعنى بالمتدربين السابقين المنظمين لبرامج صيف أوج في شهر شوال.

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وأشارت المطيري إلى أنه تم تخصيص أربع دورات للفئة العمرية 6 إلى 8 سنوات وهي برمجة سكراتش، روبوت، حساب ذهني، كيف أحمي نفسي.

والبرامج الخاصة للفئة العمرية 9 إلى 12 سنوات الطابعة الثلاثية، الروبوت، تصميم الألعاب، تصميم كريتا، حساب ذهني. والبرامج للفئة العمرية 13 إلى 19سنة الأمن السيبراني، الاردوينو، برمجة ميكروبت، تطبيقات، تشفير البيانات.

والبرامج للفئة العمرية 20 وأكبر، والدورات هي الاردوينو، تشفير البيانات، برمجة ميكروبوت، انفجرافيك. حيث البرامج وضعت بمخطط زمني وتاريخ محددة وأيام متتالية ابتداء من 10 / 11 / 1441 إلى 30 / 11 / 1441.

وتابعت المطيري أن البرامج تقدم عن طريق برنامج التواصل عن بعد. ويمكن حضور البرنامج عن طريق التسجيل بواسطة حساب فريق أوج في تويتر أو انستقرام @aowg0

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