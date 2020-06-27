- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
شكرا لقرائتكم حدائق جدة تستقبل مرتاديها وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
حدائق جدة تستقبل مرتاديها وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية
بعد رفع منع التجول وعودة الحياة لطبيعتها
متابعات الخليج 365 - جدة
استقبلت الحدائق العامة بمحافظة جدة مرتاديها عقب انتهاء أعمال الصيانة والتأكد من اكتمال منظومة الخدمات والتجهيزات كمتنفسات للمواطنين والمقيمين، وذلك بعد رفع منع التجول وعودة الحياة لطبيعتها وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19”.
وأكدت أمانة محافظة جدة، في بيان لها، جاهزية هذه المرافق العامة ، والاهتمام بتعقيمها وتطهيرها ومراعاة النظافة العامة لها ، حفاظاً على صحة وسلامة مرتاديها، مشيرة إلى أنها مكتملة التجهيزات من ألعاب للأطفال ومسطحات خضراء ومظلات إلى جانب أعمدة الإنارة والأرصفة والجلسات ومواقف السيارات وبقية الخدمات الأخرى التي توفر قضاء الأوقات السعيدة للأفراد والعوائل .
وتحرص الأمانة على زيادة المواقع الجاذبة رغبة منها في تحقيق أهدافها المتعلقة بتأمين مساحات ترفيهية إضافية للمواطنين والمقيمين والزوار بما يتناسب مع احتياجاتهم وفئاتهم العمرية من خلال تنفيذ المزيد من مشروعات الحدائق والعناية بأعمال التشجير في مختلف أنحاء المحافظة لتوفير المتنفس الجميل لجميع شرائح المجتمع .
يذكر أن أمانة محافظة جدة استغلت مدة منع التجول في تكثيف أعمال تعقيم وصيانة الحدائق العامة لتكون جاهزة لاستقبال الزوار , حيث شهدت بعد عودة الحياة الطبيعية توافد الكثيرين عليها في ظل الوعي المجتمعي بالتقيد بالتدابير الوقائية للوقاية من انتشار الفيروس وتنفيذ التعليمات الاحترازية المختلفة .
الحدائق والمنتزهات بـ الطائف تجذب الأهالي والمصطافين
حدائق عسير العامة تستقبل زوارها بالكمامة والتباعد
تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19
تواصل معنا على
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر حدائق جدة تستقبل مرتاديها وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.