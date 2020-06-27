اخبار السعوديه

حدائق جدة تستقبل مرتاديها وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية

0 نشر
editor25 0 تبليغ

  • 1/6
  • 2/6
  • 3/6
  • 4/6
  • 5/6
  • 6/6

Advertisements

شكرا لقرائتكم حدائق جدة تستقبل مرتاديها وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-06-27

حدائق جدة تستقبل مرتاديها وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية

بعد رفع منع التجول وعودة الحياة لطبيعتها

متابعات الخليج 365 - جدة

استقبلت الحدائق العامة بمحافظة جدة مرتاديها عقب انتهاء أعمال الصيانة والتأكد من اكتمال منظومة الخدمات والتجهيزات كمتنفسات للمواطنين والمقيمين، وذلك بعد رفع منع التجول وعودة الحياة لطبيعتها وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من تفشي المستجد “كوفيد-19”.

وأكدت أمانة محافظة جدة، في بيان لها، جاهزية هذه المرافق العامة ، والاهتمام بتعقيمها وتطهيرها ومراعاة النظافة العامة لها ، حفاظاً على صحة وسلامة مرتاديها، مشيرة إلى أنها مكتملة التجهيزات من ألعاب للأطفال ومسطحات خضراء ومظلات إلى جانب أعمدة الإنارة والأرصفة والجلسات ومواقف السيارات وبقية الخدمات الأخرى التي توفر قضاء الأوقات السعيدة للأفراد والعوائل .

Advertisements

وتحرص الأمانة على زيادة المواقع الجاذبة رغبة منها في تحقيق أهدافها المتعلقة بتأمين مساحات ترفيهية إضافية للمواطنين والمقيمين والزوار بما يتناسب مع احتياجاتهم وفئاتهم العمرية من خلال تنفيذ المزيد من مشروعات الحدائق والعناية بأعمال التشجير في مختلف أنحاء المحافظة لتوفير المتنفس الجميل لجميع شرائح المجتمع .

يذكر أن أمانة محافظة جدة استغلت مدة منع التجول في تكثيف أعمال تعقيم وصيانة الحدائق العامة لتكون جاهزة لاستقبال الزوار , حيث شهدت بعد عودة الحياة الطبيعية توافد الكثيرين عليها في ظل الوعي المجتمعي بالتقيد بالتدابير الوقائية للوقاية من انتشار الفيروس وتنفيذ التعليمات الاحترازية المختلفة .

الحدائق والمنتزهات بـ الطائف تجذب الأهالي والمصطافين

حدائق عسير العامة تستقبل زوارها بالكمامة والتباعد



تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19
تابعنا على

29e2eab940.jpg

تواصل معنا على

4ab72f36fd.jpg

شارك الخبر





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حدائق جدة تستقبل مرتاديها وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا