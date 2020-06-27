وفاة والد الإعلامي حمود الفايز متأثراً بإصابته بفيروس كورونا

2020-06-27

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلن الإعلامي حمود الفايز -مقدم البرامج في قناة “إم بي سي”- وفاة والده أمس (الجمعة) إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.

وقال الفايز في تغريدات على حسابه بموقع “تويتر” إنه ستتم الصلاة على جثمان والده بعد صلاة ظهر اليوم السبت، وسيتم دفنه في مقبرة شمال الرياض.

وكان الفايز قد أعلن الخميس قبل الماضي إصابة والده بفيروس كورونا، حيث جرى نقله إلى المستشفى العسكري بالرياض لتلقي العلاج، كما أصيب اثنان آخران من أفراد أسرته بالفيروس.

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وقدم عدد من نجوم الإعلام والفن، تعازيهم في وفاة والد زميلهم “الفائز”، سائلين الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

الإعلامي حمود الفايز: والدي واثنان من أسرتي أصيبوا بكورونا.. نسألكم الدعاء

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