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خرج محافظ محافظة المندق محمد بن معيض الفايز من العناية الخاصة، قبل قليل، بعد استقرار حالته عقب اصابته بكورونا ونقله لجناح التنويم.
جاء ذلك بعد ثلاثة أيام قضاها "الفايز" في العناية الخاصة في مستشفى الملك فهد بالباحة بعد اصابته بفيروس كورونا المستجد.
وكانت "الخليج 365" قد نشرت خبر إصابته و4 من أفراد عائلته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" بعنوان (نُقِل إلى العناية وابنه يروي.. "كورونا" يصيب محافظ المندق و4 من عائلته).
فيروس كورونا الجديد
بعد استقرار حالته عقب إصابته بكورونا.. محافظ المندق يغادر "العناية"عبدالعزيز الشهري الخليج 365 2020-06-27
خرج محافظ محافظة المندق محمد بن معيض الفايز من العناية الخاصة، قبل قليل، بعد استقرار حالته عقب اصابته بكورونا ونقله لجناح التنويم.
جاء ذلك بعد ثلاثة أيام قضاها "الفايز" في العناية الخاصة في مستشفى الملك فهد بالباحة بعد اصابته بفيروس كورونا المستجد.
وكانت "الخليج 365" قد نشرت خبر إصابته و4 من أفراد عائلته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" بعنوان (نُقِل إلى العناية وابنه يروي.. "كورونا" يصيب محافظ المندق و4 من عائلته).
27 يونيو 2020 - 6 ذو القعدة 1441
03:41 PM
27 يونيو 2020 - 6 ذو القعدة 1441
04:03 PM
"الفايز" أمضى 3 أيام في العناية الخاصة بمستشفى الملك فهد بالباحة
خرج محافظ محافظة المندق محمد بن معيض الفايز من العناية الخاصة، قبل قليل، بعد استقرار حالته عقب اصابته بكورونا ونقله لجناح التنويم.
جاء ذلك بعد ثلاثة أيام قضاها "الفايز" في العناية الخاصة في مستشفى الملك فهد بالباحة بعد اصابته بفيروس كورونا المستجد.
وكانت "الخليج 365" قد نشرت خبر إصابته و4 من أفراد عائلته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" بعنوان (نُقِل إلى العناية وابنه يروي.. "كورونا" يصيب محافظ المندق و4 من عائلته).
، بعد استقرار حالته عقب إصابته بكورونا.. محافظ المندق يغادر "العناية" ،
المصدر : الخليج 365
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