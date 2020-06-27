محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت 27 يونيو 2020، تسجيل 3927 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 178504 حالة . وأكدت الوزارة اليوم تسجيل 1657 حالة تعافي ليصل اجمالي المتعافين الى 122128 . وكشفت الوزارة عن 37 حالة وفاة جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات الى 1511 "رحمهم الله" كما اكدت ان عدد الحالات النشطة بلغ 54865 حالة والحالات الحرجة 2283 حالة . "الصحة" تعلن تسجيل 3927 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 178504 عبدالله البرقاوي الخليج 365 2020-06-27 أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت 27 يونيو 2020، تسجيل 3927 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 178504 حالة . وأكدت الوزارة اليوم تسجيل 1657 حالة تعافي ليصل اجمالي المتعافين الى 122128 . وكشفت الوزارة عن 37 حالة وفاة جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات الى 1511 "رحمهم الله" كما اكدت ان عدد الحالات النشطة بلغ 54865 حالة والحالات الحرجة 2283 حالة . Advertisements 27 يونيو 2020 - 6 ذو القعدة 1441 03:32 PM اخر تعديل 27 يونيو 2020 - 6 ذو القعدة 1441 04:01 PM أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت 27 يونيو 2020، تسجيل 3927 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 178504 حالة . وأكدت الوزارة اليوم تسجيل 1657 حالة تعافي ليصل اجمالي المتعافين الى 122128 . وكشفت الوزارة عن 37 حالة وفاة جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات الى 1511 "رحمهم الله" كما اكدت ان عدد الحالات النشطة بلغ 54865 حالة والحالات الحرجة 2283 حالة . ، "الصحة" تعلن تسجيل 3927 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 178504 ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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