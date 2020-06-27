، قائد المركبة خرج سالمًا.. شاهد حادثًا مروّعًا بطريق "الدرب- بيش" ،

محمد بن مسعود - الدمام - أحد إطارات السيارة انفجر فاقتحمت السياج الحديدي

باشرت دوريات أمن الطرق، اليوم، حادثًا مروريًا مروعًا وقع على الطريق الرابط بين محافظتي الدرب وبيش شمال منطقة جازان.

وخرج قائد المركبة سالمًا من الحادث الذي حوّل المركبة إلى حطام بعدما انفجر أحد إطارات المركبة واقتحمت السياج الحديدي.

ونجا قائد المركبة سالمًا من الحادث دون أن يصاب بأذى بعد أن تحطمت المركبة.