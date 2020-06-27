، الرئيس اليمني: علينا تغليب المصلحة العامة وتوحيد الجبهة ضد الانقلاب الحوثي ،

محمد بن مسعود - الدمام - قال: المليشيا الحوثية اتخذت من بلادنا قاعدة لاستهداف أشقائنا بالصواريخ

ألقى الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي كلمة خلال اجتماع مع هيئة مستشاريه وأعضاء هيئة مجلس النواب للتعليق على التطورات الأخيرة.

ووفق "الإخبارية" قال الرئيس اليمني: نبحث استئناف المسار السياسي القائم على المرجعيات الثلاث، وحددنا نضالا وطنيا لإنهاء الانقلاب الذي تقوده المليشيا الحوثية.

ودعا المجلس الانتقالي لتنفيذ #اتفاق_الرياض ووقف نزيف الدم، مضيفاً: نأسف لتعثر تنفيذ #اتفاق_الرياض نتيجة الممارسات التصعيدية.

وأردف: اتفاق الرياض يمثل المخرج الوحيد لإنهاء الأزمة مع المجلس الانتقالي، والحوثي رفض الدعوات الأممية للحوار وتركيز الجهود على مكافحة كورونا.

وتابع: وجهت للالتزام بوقف النار في أبين استجابة لجهود السعودية، لكن مليشيات الحوثي تقابل حرصنا على السلام بالتصعيد وتلجأ دائما إلى نكث تعهداتها.

وقال "هادي": علينا تغليب المصلحة العامة وتوحيد الجبهة ضد الانقلاب الحوثي، والحوثي اتخذ من اليمن قاعدة لاستهداف الأشقاء بالصواريخ الإيرانية.

وأضاف: الشعب اليمني يواجه تحديات كبيرة منها سوء الخدمات وتفشي كورونا وممارسات خارجة عن القانون.

وأردف: الاحتكام إلى السلاح والقوة لتحقيق مكاسب شخصيـة أو تمرير مشاريع فئوية أو مناطقية أو حزبية لـن يكون مقبولا.

وتابع "هادي": نريد يمناً اتحادياً آمناً ومستقراً يعيش أبناؤه في ظل دولة عادلة رشيدة، والمليشيات اتخذت من بلادنا قاعدة لاستهداف أشقائنا بالصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية.

وقال الرئيس اليمني: تعثر تنفيذ اتفاق الرياض نتيجة الممارسات التصعيدية والتي كان آخرها ما شهدته محافظة سقطرى، وقد وجهت بالالتزام بوقف إطلاق النار في أبين لإتاحة الفرصة لجهود إنهاء التمرد واستئناف تنفيذ اتفاق الرياض.

وأضاف: مشاهدة الدبابات والآليات تجتاح مؤسسات الدولة في جزيرة سقطرى يبعث على الأسى.