شكرا لقرائتكم خبر عن الإطاحة بمرتكبي السطو على مراكز تموين ومحطات وقود بالرياض والان نبدء بالتفاصيل

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض العقيد شاكر التويجري، بأنه - بفضل الله - تمكنت شعبة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المنطقة من القبض على مواطنين تورطا بالسطو على مراكز تموين غذائي ومحطات وقود مستخدمين سيارات مسروقة أثناء قيامهم بعمليات السطو، وضبطت بحوزتهما، مبالغ مالية ومنتجات تبغ وبطاقات شحن وسيارة مسروقة، وجرى إيقافهما واتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحقهما وإحالتهما إلى النيابة العامة.

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