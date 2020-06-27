شكرا لقرائتكم خبر عن "المدني" يحذر : أدوات خطرة داخل سيارتك تخلص منها فوراً والان نبدء بالتفاصيل

وجه الدفاع المدني نصائح لقائدي المركبات أثناء درجات الحرارة المرتفعة. وقال عبر حسابه الرسمي : في ظل الأجواء الحارة وارتفاع درجات الحرارة، تأكد من خلو المركبة من عبوات الغاز، وولاعة السجائر، والشاحن المتنقل، وبطارية الهاتف، وعبوة العطر المضغوطة، وعبوة سائل معقم اليدين.

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