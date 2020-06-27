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تعافي 1657 حالة من فيروس كورونا .. الهفوف تتصدر بـ 535 إصابة
متابعات الخليج 365 - الرياض
كشفت وزارة الصحة عن تعافي 1657 حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد؛ خلال الـ 24 ساعة الماضية، وبذلك يصل إجمالي حالات التعافي إلى 122.128 حالة.
ووصل عدد الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليًا في المملكة إلى 54.865 حالة، من بينها 2283حالة حرجة تتلقى العلاج في العناية المركزة.
كما كشفت الصحة عن توزيع حالات كورونا الجديدة التي تم الإعلان عنها والتي بلغت 3927 حالة حيث جاء توزيع الحالات الجديدة كما يلي:
الهفوف 535 حالة، مكة المكرمة 408، الدمام 399، أبها 234، خميس مشيط 209، الطائف 203 الرياض 181 حالة.
وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي أكد في تصريح سابق أن سبب ارتفاع الحالات النشطة من بين المصابين بفيروس كورونا خلال الفترة الأخيرة يعود إلى استمرار المخالطة المجتمعية متوقعًا ارتفاع الإصابات والوفيات بفيروس كورونا خلال الأيام المقبلة.
وأشار متحدث الصحة إلى أن الازدياد في الحالات الحرجة يُربط بعدة عوامل من أهمها عدم أخذ الاحتياطات اللازمة، موضحًا أن 90% من الحالات الحرجة مسجلة في الرياض ومكة المكرمة، والمنطقة الشرقية، والمدينة المنورة، ومحافظة جدة.
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