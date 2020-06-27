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شكرا لقرائتكم فيديو.. الإطاحة بعصابة السطو على مراكز التموين ومحطات وقود بـ الرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
متابعات الخليج 365 - الرياض
تمكنت شرطة منطقة الرياض من إلقاء القبض على شخصين تورطا بالسطو على مراكز تموين غذائي ومحطات وقود.
وفي التفاصيل، صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض العقيد شاكر التويجري، بأنه – بفضل الله – تمكنت شعبة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المنطقة من القبض على مواطنين تورطا بالسطو على مراكز تموين غذائي ومحطات وقود مستخدمين سيارات مسروقة أثناء قيامهم بعمليات السطو.
وأضاف التويجري أنه ضبط بحوزتهما، مبالغ مالية ومنتجات تبغ وبطاقات شحن وسيارة مسروقة، وجرى إيقافهما واتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحقهما وإحالتهما إلى النيابة العامة.
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