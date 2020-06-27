شكرا لقرائتكم فيديو.. الإطاحة بعصابة السطو على مراكز التموين ومحطات وقود بـ الرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

متابعات الخليج 365 - الرياض

تمكنت شرطة منطقة الرياض من إلقاء القبض على شخصين تورطا بالسطو على مراكز تموين غذائي ومحطات وقود.

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وفي التفاصيل، صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض العقيد شاكر التويجري، بأنه – بفضل الله – تمكنت شعبة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المنطقة من القبض على مواطنين تورطا بالسطو على مراكز تموين غذائي ومحطات وقود مستخدمين سيارات مسروقة أثناء قيامهم بعمليات السطو.

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وأضاف التويجري أنه ضبط بحوزتهما، مبالغ مالية ومنتجات تبغ وبطاقات شحن وسيارة مسروقة، وجرى إيقافهما واتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحقهما وإحالتهما إلى النيابة العامة.

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