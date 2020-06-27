شكرا لقرائتكم الدفاع المدني يحذر من وضع 5 أشياء بالسيارة في الصيف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

متابعات الخليج 365 - الرياض

حذرت المديرية العامة للدفاع المدني من خطورة وضع بعض المنتجات القابلة للاشتعال أو الانفجار في السيارة خلال فصل الصيف.

وقالت المديرية، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “عند ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف تأكد من خلو مركبتك من الآتي:

– عبوات الغاز

– ولاعة السجار

– الشاحن المتنقل وبطارية الهاتف

– عبوة العطر المضغوطة

– عبوة سائل معقم اليدين

Advertisements

وأضافت المديرية العامة للدفاع المدني أن جميع هذه المنتجات، قد تتعرض للانفجار بسبب الارتفاع في درجات الحرارة داخل السيارة في فصل الصيف.

الدفاع المدني يحذر من خطورة الألعاب النارية.. تهدد الأرواح وتضر بالممتلكات

فيديو.. الدفاع المدني يوجه نصائح لتجنب أخطار المطبخ

الدفاع المدني يحذر من الحوادث المنزلية في رمضان

تابعنا على تواصل معنا على تواصل معنا على

شارك الخبر

الدفاع المدنيالسيارةالصيفحر الصيف









