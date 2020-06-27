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شكرا لقرائتكم الدفاع المدني يحذر من وضع 5 أشياء بالسيارة في الصيف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
متابعات الخليج 365 - الرياض
حذرت المديرية العامة للدفاع المدني من خطورة وضع بعض المنتجات القابلة للاشتعال أو الانفجار في السيارة خلال فصل الصيف.
وقالت المديرية، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “عند ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف تأكد من خلو مركبتك من الآتي:
– عبوات الغاز
– ولاعة السجار
– الشاحن المتنقل وبطارية الهاتف
– عبوة العطر المضغوطة
– عبوة سائل معقم اليدين
وأضافت المديرية العامة للدفاع المدني أن جميع هذه المنتجات، قد تتعرض للانفجار بسبب الارتفاع في درجات الحرارة داخل السيارة في فصل الصيف.
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