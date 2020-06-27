شكرا لقرائتكم فيلم يوثق إغلاق المسجد النبوي خلال أزمة كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وثق فيلم قصير بعنوان "لك الحمد" لمرحلة جائحة كورونا، التي يشهدها العالم ومر بها المسجد النبوي والذي سيتم إطلاقه قريباً لعرض تفاصيل هذه المرحلة من تاريخ المدينة المنورة والمسجد النبوي الشريف.
ونشرت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، بالتعاون مع الهيئة العامة للأوقاف، عرضاً مختصراً لفيلم سينمائي وثائقي جديد عن المسجد النبوي.
ويستعرض الفيلم الأحداث من بداية الجائحة وإغلاق أبواب المسجد النبوي وتعليق حضور المصلين، مروراً بتطبيق الاحترازات والتدابير الوقائية من انتشار الفيروس، والجهود المبذولة من الجهات المختلفة لضمان سلامة ضيوف الرحمن وزائري المسجد النبوي الشريف.
كما يوثق الفيلم لمرور شهر رمضان المبارك على المسجد النبوي بدون مصلين وسفر إفطار للصائمين، إلّا النزر اليسير من العاملين في المسجد النبوي، ويختتم الفيلم بإعادة فتح المسجد بشكل جزئي وفتح الأبواب أمام المصلين بعد 73 يوماً من الإغلاق.
كانت هذه تفاصيل خبر السعودية | فيلم يوثق إغلاق المسجد النبوي خلال أزمة كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على العربية نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.