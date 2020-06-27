السعودية | بالصور.. سعودي يعيش فوق الجبال وهكذا يجلب المياه

شكرا لقرائتكم بالصور.. سعودي يعيش فوق الجبال وهكذا يجلب المياه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - سعودي أحب الطبيعة، ورفض جميع التقنيات الحديثة، ليجند كل طاقته في العيش على موجوداته فوق الجبال، حيث العسل ورغيف خبز البُر والمزارع الخضراء التي تجاور مسكنه هناك.

حسن الودعاني، الذي يسكن في منطقة العارضة بجازان - جنوب غربي السعودية - استطاع إيصال المياه إلى منزله الواقع في منطقة مرتفعة لمسافة تزيد عن 2 كم، من باطن الوادي بطريقة طبيعية دون الاستعانة بالمواطير والأدوات الحديثة.

وفي حديثه مع "العربية.نت" قال الودعاني "تعلمت من والدي وأجدادي طريقة إيصال المياه إلى المناطق المرتفعة بشكل طبيعي، حيث يُعتبرون مدرسة في فن التعامل مع الطبيعة وتطويعها لصالحهم، وكانوا يعتمدون هذه الطريقة في جلب المياه من الينابيع والوديان القريبة، والتي تعتمد على الأنابيب الضيقة التي تنقل الماء، ونجحت بعد العديد من المحاولات، وتمكنت من إيصال الماء إلى منزلي ومزرعتي".

Advertisements

وأضاف "استطعت أن أجلب الماء إلى قمة الجبل لكميات تصل 200 غالون من المياه يومياً".

من جهته، أشار خالد الجابري، أحد أقارب العم "حسن" مفسراً هذه الطريقة، بأنه استخدم الخاصية الشعرية في الفيزياء لرفع الماء من بطن الوادي إلى البيت، وهي خاصية ارتفاع السوائل في الأنابيب الرفيعة، فكلما قل قطر الأنبوب كلما زاد ارتفاع السائل واستطاع نقل الماء إلى البيت، بعد تجارب كثيرة دامت شهرين.

وأضاف: "قديماً استخدمها والده وجده لمدة 30 سنة في منطقة مرتفعة من الجبل، والآن العم حسن استطاع أن يوفر الماء الذي يستخدم في أغراض الحياة وسقاية المزرعة وسقي الأغنام".

وأوضح، أن مزرعة العم حسن فيها الحمضيات ويربي الغنم والأبقار، ويسكن في أعلى الجبل مع زوجاته الثلاث و15 من الأبناء والبنات، وانتقل إلى منتصف الجبل من 6 سنوات، ليعيش وسط هذه الطبيعة الخلابة، ويتنعمون بخيراتها.