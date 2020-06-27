افتتاح مستشفى الملك فيصل التخصصي بالمدينة المنورة

فنون - كتب امير التهامي في السبت 27 يونيو 2020 02:19 مساءً - ‏59 دقيقة مضت أخبار السعودية 51 زيارة

أعلنت إمارة منطقة المدينة المنورة، أن افتتاح المرحلة الأولي وبدء التشغيل ‏الفعلي لمستشفى الملك فيصل التخصصي، ومركز الأبحاث ‏بالمدينة، سيتم في الأول من يوليو المقبل.‏

وتشمل التخصصات التي يقدمها المستشفى، أمراض الأورام ‏للكبار والصغار، بالإضافة إلى طب وجراحة العيون.‏

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وأكدت إدارة المستشفى، أنه اعتبارا من 1/7/2020، ستتم ‏متابعة المرضى في مرحلة التشغيل الأوّلي عبر العيادات ‏الهاتفية، أو العيادات الخارجية الافتراضية (عن بعد)‏.

وأشارت إلى أنه في مرحلة لاحقة، سيتم الإعلان عن آلية استقبال ‏المرضى في العيادات الخارجية، عن طريق جدولة مواعيد ‏المرضى بالاتصال الهاتفي، أو عبر الرسائل النصية.‏