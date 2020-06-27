افتتاح مستشفى الملك فيصل التخصصي بالمدينة المنورة

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فنون - كتب امير التهامي في السبت 27 يونيو 2020 02:19 مساءً - 59 دقيقة مضت أخبار السعودية 51 زيارة
أعلنت إمارة منطقة المدينة المنورة، أن افتتاح المرحلة الأولي وبدء التشغيل الفعلي لمستشفى الملك فيصل التخصصي، ومركز الأبحاث بالمدينة، سيتم في الأول من يوليو المقبل.
وتشمل التخصصات التي يقدمها المستشفى، أمراض الأورام للكبار والصغار، بالإضافة إلى طب وجراحة العيون.
وأكدت إدارة المستشفى، أنه اعتبارا من 1/7/2020، ستتم متابعة المرضى في مرحلة التشغيل الأوّلي عبر العيادات الهاتفية، أو العيادات الخارجية الافتراضية (عن بعد).
وأشارت إلى أنه في مرحلة لاحقة، سيتم الإعلان عن آلية استقبال المرضى في العيادات الخارجية، عن طريق جدولة مواعيد المرضى بالاتصال الهاتفي، أو عبر الرسائل النصية.
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