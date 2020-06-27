أكثر من 4.4 ملايين ريال مكافآت لطلاب في عسير

فنون - كتب امير التهامي في السبت 27 يونيو 2020 02:19 مساءً - ‏ساعة واحدة مضت أخبار السعودية 47 زيارة

أودعت إدارة تعليم منطقة عسير، أكثر من 4.4 ملايين ريال، مكافآت وإعانات لطلاب المدارس النائية، ومدارس تحفيظ القرآن الكريم، ومعاهد التربية الخاصة، وأبناء وبنات المعلمين المتوفين. في عسير.

وأوضح “تعليم عسير” أن مدير عام التعليم بالمنطقة سعد الجوني، اعتمد صرف المبلغ عن شهر شوال، حيث تم ايداعه في حسابات أولياء أمور المستفيدين، بعد استكمال مسيرات الصرف اللازمة.

ودعت الإدارة الطلاب والطالبات وأولياء الأمور إلى مراجعة حساباتهم البنكية للتأكد من الإيداع.