إنقاذ شخص سقط في حفرة بعمق 15 مترا بالمدينة المنورة

فنون - كتب امير التهامي في السبت 27 يونيو 2020 02:19 مساءً - ‏ساعة واحدة مضت أخبار السعودية 54 زيارة

تمكن فريق جمعية “ساعد” للبحث والإنقاذ، من إنقاذ شخص سقط في فوهة عمقها 15 مترا تقريبا في منطقة جبلية وعرة في الجفر بالمدينة المنورة.

وقالت الجمعية إنها باشرت الحَادث إثر تلقيها بلاغاً يفيد بسقوط مواطن في حفرة عميقة تزيد عن 15 مترا بأحد الجبال، حيث تمكنت من إخراجه من الحفرة رغم وعورة المنطقة، وذلك بمساندة فرق الدفاع المدني.

وأبانت أنه تم تقديم الإسعافات الأولية للمصاب بالموقع ومن ثم جرى نقله إلى المستشفى لتلقي المزيد من الرعاية الصحية.

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