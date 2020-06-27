، الشرقية في شهر.. إغلاق 93 محلاً مخالفاً ومصادرة أطنان من الأغذية الفاسدة ،

محمد بن مسعود - الدمام - 690 جولة رقابية تفتيشية على المنشآت لتطبيق الأنظمة والإجراءات الاحترازية

نفذت أمانة المنطقة الشرقية، ممثلةً ببلدية محافظة القطيف، خلال شهر شوال الماضي، 690 جولة رقابية تفتيشية، على المنشآت التجارية والغذائية بالمحافظة، وذلك ضمن الجولات التفتيشية التي تنفذها البلدية؛ للتأكد من تطبيق كافة الأنظمة والاشتراطات الصحية والبلدية، والبروتوكولات والإجراءات الاحترازية الوقائية، وسلامة المواد الغذائية المتداولة.

وأوضح رئيس بلدية المحافظة المهندس محمد بن عبدالمحسن الحسيني، أن البلدية كثفت نشاطها الرقابي؛ لضمان المحافظة على الإصحاح البيئي وإبعاد كل ما يمكن أن يشكل خطرًا على الصحة العامة، مشيراً إلى أن هذه الجولات شملت 2751 منشأة، وأسفرت عن إغلاق 93 محلاً مخالفاً للاشتراطات البلدية، منها 48 محلاً مخالفاً للاشتراطات، و45 محل حلاقة، لعدم اكتمال الاشتراطات الاحترازية، وتسجيل 605 إنذارات، وتحرير 11 مخالفة لمحلات لم تلتزم بالتدابير الصحية، وفرض غرامات مالية.

وأضاف: "البلدية صادرت وأتلفت مواد غذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، شملت أكثر من 8214 كيلوجراماً من الروبيان المجمد الذي تم إذابته وبيعه على أنه طازج، وأسماك ظهرت عليها علامات التلف، والخضار والفواكه الفاسدة، و320 كرتونا من الشيبسات و البسكويت والعصيرات لسوء التخزين ولوجود آثار قوارض، و124 لترا من مشروبات الطاقة والمنكهات منتهية الصلاحية".

وأشار "الحسيني" إلى أن المخالفات المرصودة تمثلت في انتهاء الشهادات الصحية، وعدم وجود ترخيص، وتدني مستوى النظافة العامة، ومخالفة اشتراطات تداول وتجهيز المواد، وعدم تغطية براميل النفايات بالمنشآت الصحية، وعدم التقيد باشتراطات الزي الرسمي، والتحضير المسبق للمواد سريعة التحضير، ووجود مواد مجهولة المصدر، داعياً إلى تعاون المواطنين والمقيمين في الإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات من خلال مركز (940).