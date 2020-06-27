محمد بن مسعود - الدمام - ضبطت بحوزتهما مبالغ مالية ومنتجات تبغ وبطاقات شحن وسيارة مسروقة صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض العقيد شاكر التويجري، بأن شعبة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المنطقة تمكنت من القبض على مواطنين تورطا بالسطو على مراكز تموين غذائي ومحطات وقود مستخدمين سيارات مسروقة أثناء قيامهم بعمليات السطو. وقال "التويجري": ضبط بحوزتهما، مبالغ مالية ومنتجات تبغ وبطاقات شحن وسيارة مسروقة. وأضاف: تم توقيفهما واتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحقهما وإحالتهما إلى النيابة العامة.شرطة الرياض شرطة الرياض تطيح بمتهمين بالسطو على مراكز تموين غذائي ومحطات وقود وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-06-27 صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض العقيد شاكر التويجري، بأن شعبة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المنطقة تمكنت من القبض على مواطنين تورطا بالسطو على مراكز تموين غذائي ومحطات وقود مستخدمين سيارات مسروقة أثناء قيامهم بعمليات السطو. وقال "التويجري": ضبط بحوزتهما، مبالغ مالية ومنتجات تبغ وبطاقات شحن وسيارة مسروقة. وأضاف: تم توقيفهما واتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحقهما وإحالتهما إلى النيابة العامة. 27 يونيو 2020 - 6 ذو القعدة 1441 Advertisements 02:45 PM اخر تعديل 27 يونيو 2020 - 6 ذو القعدة 1441 03:00 PM ضبطت بحوزتهما مبالغ مالية ومنتجات تبغ وبطاقات شحن وسيارة مسروقة ضبطت بحوزتهما مبالغ مالية ومنتجات تبغ وبطاقات شحن وسيارة مسروقة صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض العقيد شاكر التويجري، بأن شعبة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المنطقة تمكنت من القبض على مواطنين تورطا بالسطو على مراكز تموين غذائي ومحطات وقود مستخدمين سيارات مسروقة أثناء قيامهم بعمليات السطو. وقال "التويجري": ضبط بحوزتهما، مبالغ مالية ومنتجات تبغ وبطاقات شحن وسيارة مسروقة. وأضاف: تم توقيفهما واتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحقهما وإحالتهما إلى النيابة العامة. ، شرطة الرياض تطيح بمتهمين بالسطو على مراكز تموين غذائي ومحطات وقود ،

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