بالفيديو.. قصة مؤثرة لشفاء ثاني أكبر مصابة بالفيروس في المملكة

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):كشف استشاري الباطنة والصدرية بوزارة الحرس الوطني الدكتور سامي اليامي قصة مؤثرة لشفاء مواطنة تبلغ من العمر 88 عام بعد مرورها بحالة حرجة بسبب الفيروس .
وقال "اليامي " في لقاء له على روتانا خليجية ان هذه المسنة تعد ثاني اكبر مسنة تعافت من الفيروس في المملكة ، وان العدوى انتقلت لها من خلال عائلتها .
وأضاف أنها لتعرضت لنقص الوعي ودخلت في غيبوبة ثم دخلت العناية المركزة لتدهور حالتها الصحية حتى من الله عليها بالشفاء .
وكانت المملكة قد شهت شفاء مسنة اخرى في الجبيل عمرها 102 عام بعد إصابتها بالفيروس .
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