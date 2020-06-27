شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. قصة مؤثرة لشفاء ثاني أكبر مصابة بالفيروس في المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف استشاري الباطنة والصدرية بوزارة الحرس الوطني الدكتور سامي اليامي قصة مؤثرة لشفاء مواطنة تبلغ من العمر 88 عام بعد مرورها بحالة حرجة بسبب الفيروس .

وقال "اليامي " في لقاء له على روتانا خليجية ان هذه المسنة تعد ثاني اكبر مسنة تعافت من الفيروس في المملكة ، وان العدوى انتقلت لها من خلال عائلتها .

وأضاف أنها لتعرضت لنقص الوعي ودخلت في غيبوبة ثم دخلت العناية المركزة لتدهور حالتها الصحية حتى من الله عليها بالشفاء .

وكانت المملكة قد شهت شفاء مسنة اخرى في الجبيل عمرها 102 عام بعد إصابتها بالفيروس .