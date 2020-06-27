شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. مراحل صناعة كسوة الكعبة المشرفة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

أوضحت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي مراحل صناعة كسوة الكعبة المشرفة.

وذكرت أن أول مرحلة تكون في قسم التحلية، حيث يتم ضبط درجة عذوبة الماء المستخدم في غسل الحرير، ثم تهيئة الماء المحلي لعملية صباغة الحرير.

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وأشارت إلى أن المرحلة الثانية تكون في قسم المصبغة، حيث يتم غسل الحرير في درجة حرارة عالية، ثم صباغته باللون الأسود للثوب الخارجي للكعبة، وصباغة الحرير باللون الأخضر للكسوة الداخلية والحجرة النبوية.

وأضافت أن مراحل الكسوة تتضمن أيضا طباعة الآيات القرآنية لحزام الكعبة، والتأكد من مطابقة المواصفات والمقاييس لمراحل إنتاج كسوة الكعبة.