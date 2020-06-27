شكرا لمتابعة خبر عن باحث شرعي: تنظيم الحمدين جند المتسترين بالدين مثل الإرهابي المطيري والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد الباحث الشرعي الدكتور تركي الغامدي، أن تنظيم اعتاد على تجنيد المتسترين باسم الدين وذلك تعليقًا على التسجيلات الصوتية بين التكفيري الهارب حاكم المطيري والرئيس الليبي السابق معمر القذافي.

وقال تركي الغامدي: «إن تنظيم الحمدين جنّد المتسترين بلباس الدين ممن باعوا ذممهم وأوطانهم والدين منهم براء»؛ لافتًا إلى أن النسق التخريبي كان عند تلك الفئات التي تتستر بغطاء الإسلام السياسي للإضرار بأوطانها، بينما انكشف هذا الغطاء وشاهد الناس التآمر والخيانة داخل «خيمة القذافي» سيئة الذكر.

وأوضح الباحث الشرعي، أن ذلك بتعليمات من نظام الحمدين السيئ الذي أراد الإضرار بمحيطه وجنَّد هؤلاء؛ لنرى لاحقًا تلك الجائع؛ مضيفًا: «إن ما رأيناه (من تسريبات) هو فقط رأس الجليد، وستكشف الأيام وجوهًا أخرى ممن تآمروا على بلادنا وأوطاننا، ويؤسفنا أنهم من بني جلدتنا بينما كانوا يذهبون إلى تلك الخيمة، التي فتكت بالشعوب وخلَّفت الدمار».