شكرا لمتابعة خبر عن "الجوازات" تلزم المهندسين المقيمين بالمملكة بشرط لتجديد الهوية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أكدت المديرية العامة للجوازات اليوم السبت أنه يجب إصدار رخصة من هيئة المهندسين السعوديين لتجديد هوية المهندسين المقيمين بالمملكة . أكدت المديرية العامة للجوازات اليوم السبت أنه يجب إصدار رخصة من هيئة المهندسين السعوديين لتجديد هوية المهندسين المقيمين بالمملكة . وأبانت انه يمكن التواصل مع هيئة المهندسين على الهاتف " 920020820" . جاء ذلك رداً على مقيم " مهندس " يتساءل على طريقة تجديد الهوية مع قرب انتهائها . وكانت "الجوازات " قد أكدت انه لا يمكن تجديد الهوية للمقيمين الذين عادوا لبلادهم خلال الفترة الحالية وانه سيتم الإعلام عن اية مستجدات عبر المصادر الرسمية .

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