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شكرا لمتابعة خبر عن صور نادرة لطلاب معهد الأنجال من أبناء الملك عبدالعزيز والملك سعود والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):كشفت صورة نادرة، عن طلاب معهد الأنجال معهد العاصمة، من أبناء الملك عبدالعزيز، وأبناء الملك سعود، مع أساتذتهم والذين يتقاربون في السن.
ويظهر الأمراء في الصف الأول : الأمير عبدالمجيد بن عبدالعزيز، سعد بن سعود، بدر بن سعود، ماجد بن سعود، خالد بن سعود، أحمد بن عبدالعزيز؛ بينما الصف الثاني: عبدالرحمن بن سعود، ثامر بن سعود.
ويأتي ذلك بالإضافة إلى الأمراء: سلطان بن سعود، فيصل بن سعود، ومشعل بن سعود عام ١٩٥٥ م؛ بينما كشفت صورة أخرى عن الأمراء: أحمد بن عبدالعزيز ، عبدالرحمن بن سعود، فيصل بن سعود، عثمان الصالح.
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