بالصور.. مقاهي جدة تُطبق الاجراءات الاحترازية

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الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى): تواصل المقاهي في جدة فتح أبوابها أمام الزبائن، وذلك بعد فترة إلاغلاق دامت لشهور قليلة على إثر تفشي فيروس تواصل المقاهي في جدة فتح أبوابها أمام الزبائن، وذلك بعد فترة إلاغلاق دامت لشهور قليلة على إثر تفشي فيروس كورونا الجديد. وحرصت المقاهي على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية الهادفة للحد من تفشي فيروس كورونا الجديد وحماية زبائنها وعمالها. والتزم العمال بالمقاهي بارتداء الكمامات والقفازات، كما تم توفير المعقمات، فضلا عن تطبيق التباعد الاجتماعي، وقياس درجة حرارة الزبائن قبل دخولهم. Advertisements

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