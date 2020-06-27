شكرا لمتابعة خبر عن العثيمين: جماعة الإخوان لها علاقة بالنازية وخطرهم أكبر من داعش والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):

أكد أمين عام منظمة التعاون الإسلامي، يوسف العثيمين، خطورة جماعة الإخوان المسلمين، مضيفا أنها كانت على علاقة بالنازية قديمًا.

ووصف، في تصريحات له، الجماعة بأنها أكثر خطرًا من تنظيم داعش، لكونها مكونة منذ عقود كثيرة وتضم سياسيين وبرلمانيين ضمن أعضائها.

وأضاف أن أدولف هتلر استخدم أعضاء من الإخوان ليكونوا جنودًا له في الدول الإسلامية، متعجبًا من عدم تصنيف بعض الدول للأخوان المسلمين كجماعة إرهابية.