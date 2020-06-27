- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. الملك سعود يؤم المصلين في مسجد بالهند والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):كشفت مجموعة من الصور التاريخية، عن الملك سعود - رحمه الله - وهو يؤم المسلمين في (جامع مسجد ) في صلاة الجمعة في عليكرة في الهند عام ٢/١٢/١٩٥٥.
وفي السياق نفسه، أظهرت الصور الملك سعود وهو يصعد الدرج الى (جامع مسجد ) في دلهي القديمة، ويستقبله الإمام في ٢٩/١١/١٩٥٥.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. الملك سعود يؤم المصلين في مسجد بالهند لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.