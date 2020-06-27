شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. الملك سعود يؤم المصلين في مسجد بالهند والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت مجموعة من الصور التاريخية، عن الملك سعود - رحمه الله - وهو يؤم المسلمين في (جامع مسجد ) في صلاة الجمعة في عليكرة في الهند عام ٢/١٢/١٩٥٥.

وفي السياق نفسه، أظهرت الصور الملك سعود وهو ‏يصعد الدرج الى (جامع مسجد ) في دلهي القديمة، ويستقبله الإمام في ٢٩/١١/١٩٥٥.

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