الجوازات تحدّد شرطًا لتجديد «هوية مقيم» للمهندسين العاملين بالمملكة

أوضحت المديرية العامة للجوازات، أنَّ إصدار رخصة من هيئة المهندسين السعوديين شرط لتجديد هوية مقيم بالنسبة للمهندسين العاملين بالمملكة.

وذكرت الجوازات –عبر حسابها بتويتر- أنَّ «التعليمات تشترط إصدار رخصة من هيئة المهندسين السعوديين لتتمكن من تجديد هوية مقيم».

وتابعت الجوازات أنّه يمكن التواصل مع الهيئة السعودية للمهندسين عبر الرقم الموحد (920020820).

جاء ذلك ردًا على استفسار من مهندس مقيم يرغب في تجديد إقامته التي انتهت.

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من جهة أخرى، أوضحت الجوازات –ردًا على استفسار مقيم- أنّه لا يمكن تجديد هوية مقيم في حال كان المستفيد خارج المملكة، مشيرة إلى أنّه في حال صدور قرارات أو تعليمات جديدة سوف يتم الإعلان عنها عبر القنوات الرسمية.

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