ردًا على استفسار أحد المستفيدين
أوضحت المديرية العامة للجوازات، أنَّ إصدار رخصة من هيئة المهندسين السعوديين شرط لتجديد هوية مقيم بالنسبة للمهندسين العاملين بالمملكة.
وذكرت الجوازات –عبر حسابها بتويتر- أنَّ «التعليمات تشترط إصدار رخصة من هيئة المهندسين السعوديين لتتمكن من تجديد هوية مقيم».
وتابعت الجوازات أنّه يمكن التواصل مع الهيئة السعودية للمهندسين عبر الرقم الموحد (920020820).
جاء ذلك ردًا على استفسار من مهندس مقيم يرغب في تجديد إقامته التي انتهت.
من جهة أخرى، أوضحت الجوازات –ردًا على استفسار مقيم- أنّه لا يمكن تجديد هوية مقيم في حال كان المستفيد خارج المملكة، مشيرة إلى أنّه في حال صدور قرارات أو تعليمات جديدة سوف يتم الإعلان عنها عبر القنوات الرسمية.
اقرأ أيضًا:
من الغرامة إلى الإبعاد.. الجوازات تحدد 3 عقوبات لعدم تجديد «هوية مقيم»
توضيحات مهمة من الجوازات السعودية لحاملي هوية مقيم
كانت هذه تفاصيل خبر الجوازات تحدّد شرطًا لتجديد «هوية مقيم» للمهندسين العاملين بالمملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.