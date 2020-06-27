«الأرصاد» تنبه إلى أمطار رعدية على جازان

مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية..
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم السبت، تنبيهًا بهطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تؤدّي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية.
وأوضحت الهيئة أنَّ الحالة تشمل محافظات (الداير بني مالك، والريث، والعارضة، وفيفا، والعيدابي)، مشيرةً إلى أنَّ الحالة تستمر حتى الساعة الـ 7 مساءً.
وتوقَّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم تكونًا لسحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة). ورياحًا نشطة على مناطق (الشرقية، نجران، الرياض).
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