تصنيف أمريكي: السعودية الدولة العربية الأفضل للنساء

تصدرت السعودية المرتبة الأولى في تصنيف أجرته مجلة أمريكية شهيرة باعتبارها الأفضل للنساء على مستوى الدول العربية.

جاء ذلك وفق التنصيف السنوي الذي أجرته مجلة «سيورلد» الأمريكية واستندت فيه على دراسة استقصائية لحوالي 256،700 امرأة حول العالم.

وفي المركز الثاني عربيًا بعد السعودية، جاءت سلطنة عمان (91 عالميًا)، وثالثًا المملكة الأردنية الهاشمية (96 عالميًا)، ورابعًا دولة الإمارات العربية المتحدة (100).

ووضع التصنيف قطر والكويت وليبيا ومصر والبحرين في المراكز 107، 111، 117، 124، 128 عالميًا على الترتيب.

وعلى الصعيد العالمي، حظيت المملكة بالمرتبة الـ 89 وبعدها ماليزيا فى المرتبة الـ90 في القائمة التي ضمَّت 156 دولة.

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واحتلت السويد المركز الأول بين دول العالم، تليها الدنمارك في المركز الثاني، وهولندا في المرتبة الثالثة، ثم النرويج وكندا وفنلندا وسويسرا ونيوزيلندا وفرنسا وألمانيا في المراكز من الرابع إلى العاشر على الترتيب.

وأوضحت المجلة أنه في حقيقة الأمر لا يوجد بلد في العالم آمن بنسبة 100% تتمتع فيه المرأة بحرية العيش على قدم المساواة، ولكن بعض البلدان أفضل من غيرها عندما يتعلّق الأمر بالمساواة في الحقوق والاندماج الاجتماعي والشعور بالأمان.

وتضمن التصنيف عددًا من العوامل التي وضعتها المجلة لحسم الترتيب النهائي لكل الدول، ومن بينها المساواة بين الجنسين، نسبة المقاعد النسائية في المجالس النيابية، الشعور بالأمن، العدالة في الأجر، الاهتمام بحقوق الإنسان، تمكين النساء، متوسط سنوات التعليم للنساء، أعمار النساء المشاركات في قوة العمل، ودمج المرأة في المجتمع.

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