تصدر مؤشرات البحث
تصدر الإعلامي حمود الفايز، اليوم السبت, مؤشرات البحث في محرك البحث العالمي «جوجل» بعد إعلان وفاة والده إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد COVID-19.
وقال حمود الفايز على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «يا الله يا رحيم يا الله.. والدي رحل عن هذه الدنيا.. الله يرحمك يا تاج راسي يابوي الله يرحمك».
أعلن حمود الفايز في تغريدة منفصلة، أن الصلاة على والده ودفنه ستكون اليوم السبت بعد صلاة الظهر، في مقبرة شمال الرياض.
وفي 18 يونيو الجاري، قال حمود الفايز عبر حسابه على «تويتر»: «دعاؤكم لوالدي.. الذي يرقد حاليًا في المستشفى العسكري لليوم الثاني.. قبل قليل.. أكدوا لنا إصابته بالفايروس ’نتيجة إيجابية‘.. واثنين من أفراد أسرتي بالرياض.. بيدك الشّفاء، لا كاشف له إلّا أنت يا رب العالمين».
من هو حمود الفايز؟
وحمود الفايز هو إعلامي شاب، عمل في عدد من المجلات الشعرية، وانتقل إلى التلفزيون من خلال برنامج صباح السعودية كمذيع ومراسل ميداني في بعض الأحيان، ثم انتقل إلى مجموعة «إم بي سي» ليقدم على شاشتها برنامج صباح الخير يا عرب.
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كانت هذه تفاصيل خبر بعد تعرض 3 من أسرته للعدوى.. وفاة والد حمود الفايز إثر إصابته بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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