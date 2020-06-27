الجوازات: «هوية مقيم» شرط لإصدار تأشيرة الخروج

تصدر بعد 90 يومًا من الدخول للمملكة

أوضحت المديرية العامة للجوازات، أن إصدار هوية مقيم شرط لإصدار تأشيرة الخروج. وذكرت الجوازات –عبر حسابها بتويتر- أنه «في حال مرور 90 يوماً، يلزم اصدار هوية مقيم لتتمكن من إصدار التأشيرة». جاء ذلك ردًّا على استفسار من مقيم، ذكر فيه أنه يعمل بإحدى الشركات بالمملكة منذ سنة، وحتى الآن لم يتم إصدار هوية مقيم له، ويريد الخروج النهائي، فهل يمكن التخريج دون إصدار هوية مقيم؟ Advertisements اقرأ أيضا: مديرية الجوازات تحدد شرطين لتجديد «هوية المقيم» من الغرامة إلى الإبعاد.. الجوازات تحدد 3 عقوبات لعدم تجديد «هوية مقيم»

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