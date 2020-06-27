«تعليم الخرج» يطلق الملتقى الإثرائي الصيفي للطالبات الموهوبات غدًا

ينطلق بمدينة السيح، غدًا الأحد، الملتقى الإثرائي الصيفي الثاني للطالبات الموهوبات «عن بُعْد» الذي تنظمه إدارة تعليم الخرج ويستمر أسبوعًا.

ويهدف الملتقى إلى تنمية قدرات الطالبات الموهوبات العلمية والإبداعية من خلال برامج إثرائية في المجالات البيئية والتقنية والعلمية وفق استراتيجيات رعاية الموهوبات.

ويشتمل برنامج الملتقى على عقد ورش عمل متعددة «عن بُعد» تتناول تطوير الأفكار الإبداعية للطالبات الموهوبات في مختلف المراحل التعليمية.

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