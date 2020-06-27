السعودية اليوم / مكافحة المخدرات بمنطقة الباحة تحتفي باليوم العالمي لها



الباحة 06 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 27 يونيو 2020 م واس

احتفت المديرية العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة الباحة باليوم العالمي لها تحت عنوان "معرفة أفضل لرعاية أفضل"، وذلك من خلال بث رسائل توعوية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، واللوحات الإلكترونية بالأماكن العامة.

وتضمنت تلك الرسائل توعية مؤثرة عن المخدرات وأضرارها على الفرد والمجتمع، حيث يهدف هذا الاحتفال العالمي الذي يشارك به كل عام الأفرادُ والمجتمعات المحلية والمنظمات المختلفة في جميع أنحاء العالم، إلى زيادة الوعي بالمشكلة الرئيسة التي تسببها المخدرات في المجتمع، وتعزيز العمل الدولي لإيجاد مجتمع عالمي خالٍ من المخدرات.

// انتهى //

13:59ت م

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