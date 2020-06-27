السعودية اليوم / شفاء 617 حالة من كورونا في الكويت



الكويت 06 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 27 يونيو 2020 م واس

سجلت الكويت خلال الـ 24 ساعة، 617 حالة شفاء من فيروس

وأوضحت وزارة الصحة الكويتية اليوم أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء وصل إلى 34586 حالة، مؤكدةً تماثل تلك الحالات إلى الشفاء بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والخطوات المتبعة بهذا الشأن.

// انتهى //

13:48ت م

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الكويت 06 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 27 يونيو 2020 م واسسجلت الكويت خلال الـ 24 ساعة، 617 حالة شفاء من فيروس كورونا المستجد.وأوضحت وزارة الصحة الكويتية اليوم أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء وصل إلى 34586 حالة، مؤكدةً تماثل تلك الحالات إلى الشفاء بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والخطوات المتبعة بهذا الشأن.// انتهى //13:48ت م0043

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