السعودية اليوم / الهند تسجل 18552 إصابة جديدة بفيروس كورونا



نيودلهي 06 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 27 يونيو 2020 م واس

سجلت السلطات الهندية خلال الـ24 ساعة الماضية، 18552 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية في بيان إن الحصيلة الاجمالية ارتفعت بذلك إلى 15685 حالة وفاة، و 508953 إصابة.

// انتهى //

13:06ت م

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نيودلهي 06 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 27 يونيو 2020 م واسسجلت السلطات الهندية خلال الـ24 ساعة الماضية، 18552 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، و 384 حالة وفاة.وأوضحت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية في بيان إن الحصيلة الاجمالية ارتفعت بذلك إلى 15685 حالة وفاة، و 508953 إصابة.// انتهى //13:06ت م0038

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