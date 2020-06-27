السعودية اليوم / بلجيكا تسجل 103 إصابات جديدة بفيروس كورونا



بروكسل 06 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 27 يونيو 2020 م واس

سجلت بلجيكا خلال الـ24 ساعة الماضية، 103 إصابات جديدة بفيروس

وقالت وزارة الصحة العامة في بلجيكا في بيان أن الحصيلة الاجمالية ارتفعت إلى 9732 حالة وفاة، و61209 إصابات.

// انتهى //

13:05ت م

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بروكسل 06 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 27 يونيو 2020 م واسسجلت بلجيكا خلال الـ24 ساعة الماضية، 103 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وحالة وفاة جديدة.وقالت وزارة الصحة العامة في بلجيكا في بيان أن الحصيلة الاجمالية ارتفعت إلى 9732 حالة وفاة، و61209 إصابات.// انتهى //13:05ت م0037

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