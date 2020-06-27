السعودية اليوم / اليابان تسجل 110 إصابات جديدة بفيروس كورونا



طوكيو 06 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 27 يونيو 2020 م واس

سجلت اليابان، اليوم، 110 إصابات جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة اليابانية في بيان إنه تم تسجيل حالة وفاة جديدة، لتصل أجمالي الوفيات إلى 972 حالة.

// انتهى //

13:03ت م

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طوكيو 06 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 27 يونيو 2020 م واسسجلت اليابان، اليوم، 110 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، لترتفع الحصيلة الاجمالية إلى 18382 حالة.وأوضحت وزارة الصحة اليابانية في بيان إنه تم تسجيل حالة وفاة جديدة، لتصل أجمالي الوفيات إلى 972 حالة.// انتهى //13:03ت م0035

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