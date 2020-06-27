

الرباط 06 ذو القعدة 1441 هـ موافق 27 يونيو 2020 م

أعلنت المغرب اليوم عن تسجيل 221 حالات اصابات جديدة بفيروس

وقالت وزارة الصحة المغربية، إن عدد حالات الشفاء من المرض وصلت إلى 8700 بعد تعافي 44 شخصا آخرين، مشيرة إلى أن عدد الحالات المستبعدة بلغ 615 ألف و525 بعد الكشف المخبري.

//انتهى//

13:03ت م

0034



الرباط 06 ذو القعدة 1441 هـ موافق 27 يونيو 2020 مأعلنت المغرب اليوم عن تسجيل 221 حالات اصابات جديدة بفيروس كورونا ، ليرتفع عدد المصابين منذ بدئ الوباء إلى 11854، فيما استقر عدد الوفيات في 218 بعد عدم الإعلان عن أية وفاة جديدة.وقالت وزارة الصحة المغربية، إن عدد حالات الشفاء من المرض وصلت إلى 8700 بعد تعافي 44 شخصا آخرين، مشيرة إلى أن عدد الحالات المستبعدة بلغ 615 ألف و525 بعد الكشف المخبري.//انتهى//13:03ت م0034

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / المغرب تعلن عن تسجيل 221 اصابات جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.