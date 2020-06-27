السعودية اليوم / سلطنة عُمان تسجل 919 إصابة بفيروس كورونا



مسقط 06 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 27 يونيو 2020 م واس

سجلت سلطنة عُمان خلال الـ 24 ساعة الماضية 919 إصابة جديدة بفيروس

وأفادت وزارة الصحة العُمانية اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا وصل إلى 36953 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 159 حالة وفاة، مشيرةً إلى تماثل 20363 حالة للشفاء حتى الأن.

// انتهى //

12:26ت م

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مسقط 06 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 27 يونيو 2020 م واسسجلت سلطنة عُمان خلال الـ 24 ساعة الماضية 919 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).وأفادت وزارة الصحة العُمانية اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا وصل إلى 36953 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 159 حالة وفاة، مشيرةً إلى تماثل 20363 حالة للشفاء حتى الأن.// انتهى //12:26ت م0031

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