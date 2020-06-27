شكرا لقرائتكم خبر عن "يسر" يطلق الدليل الإرشادي لعودة العمل في الجهات الحكومية والان نبدء بالتفاصيل

أطلق برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية "يسر" الدليل الإرشادي للإجراءات التقنية عند العودة للعمل في الجهات الحكومية. وأكد البرنامج أنه: "سعيًا لاستمرارية الحياة، اتخذت حكومة المملكة عدة إجراءات احترازية ووقائية للسيطرة والحد من انتشار فيروس كورونا وكجزء من مسؤوليتنا ضمن الأزمة تم إطلاق الدليل الارشادي ويمكن تحميله عبر : CIO.GOV.SA

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