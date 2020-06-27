شكرا لقرائتكم أمانة المدينة المنورة تعلق على مقطع إتلاف كمية من التمور والخضار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-06-27 أمانة المدينة المنورة تعلق على مقطع إتلاف كمية من التمور والخضار متابعات الخليج 365 - المدينة المنورة علقت أمانة منطقة المدينة المنورة، على مقطع فيديو متداول، يظهر عمال بلدية المدينة، أثناء إتلافهم كميات كبيرة من التمور والخضار. وقالت في بيان لها إن الفرق الرقابية قامت بإتلاف التمور والخضار التي ظهرت في الفيديو، بعد رصد حيوانات تعبث بها، لافتة إلى أن هذا الإجراء يأتي حفاظاً على سلامة وصحة المواطنين والمقيمين. Advertisements وكان مصور المقطع المتداول عبر في الفيديو عن استنكاره لإتلاف هذه الكميات من التمور والخضار برميها في عربة النفايات.



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