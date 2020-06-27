8 نصائح لاستخدام صبغات الشعر بشكل ‏آمن

2020-06-27

متابعات الخليج 365 - الرياض

قدمت جمعية حماية المستهلك، 8 نصائح وإرشادات حول ‏كيفية الاستخدام الآمن لصبغات الشعر، وذلك لضمان عدم حدوث أي آثار جانبية أو حساسية.‏

وشددت الجمعية، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، على أهمية اختبار الصبغة عند استعمالها لأول ‏مرة بوضع القليل منها على مرفق اليد، أو بجانب الأذن، وتركها ‏لمدة يومين، وعدم استخدامها حال الشعور بأي حساسية.‏

وشددت على الالتزام بطريقة الاستعمال المرفقة مع العبوة، ‏وعدم ترك الصبغة على الشعر فترة أطول من الموصى بها من ‏قبل الشركة المصنعة، مع عدم إضافة أي مواد أخرى، والحرص على ارتداء القفازات عند الاستعمال. ‏

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ودعت إلى تجنب استخدام الصبغة خلال فترة الحمل، وخاصة الثلاثة ‏شهور الأولى، ومحذرة كذلك من استخدام الصبغات على ‏الحواجب والرموش، مؤكدة أهمية الاحتفاظ بعبوات الصبغة بعيدًا عن متناول الأطفال.

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