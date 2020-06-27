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8 نصائح لاستخدام صبغات الشعر بشكل آمن
متابعات الخليج 365 - الرياض
قدمت جمعية حماية المستهلك، 8 نصائح وإرشادات حول كيفية الاستخدام الآمن لصبغات الشعر، وذلك لضمان عدم حدوث أي آثار جانبية أو حساسية.
وشددت الجمعية، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، على أهمية اختبار الصبغة عند استعمالها لأول مرة بوضع القليل منها على مرفق اليد، أو بجانب الأذن، وتركها لمدة يومين، وعدم استخدامها حال الشعور بأي حساسية.
وشددت على الالتزام بطريقة الاستعمال المرفقة مع العبوة، وعدم ترك الصبغة على الشعر فترة أطول من الموصى بها من قبل الشركة المصنعة، مع عدم إضافة أي مواد أخرى، والحرص على ارتداء القفازات عند الاستعمال.
ودعت إلى تجنب استخدام الصبغة خلال فترة الحمل، وخاصة الثلاثة شهور الأولى، ومحذرة كذلك من استخدام الصبغات على الحواجب والرموش، مؤكدة أهمية الاحتفاظ بعبوات الصبغة بعيدًا عن متناول الأطفال.
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