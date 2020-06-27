توزيع منشورات توعوية وإرشادات للتحذير من وهم المخدرات بصامطة

2020-06-27

متابعات الخليج 365 - علي شيبان - جازان

ضمن البرامج التوعوية والإرشادات التي تحذر من تعاطي المخدرات وبمناسبة اليوم العالمي لمكافحة إساءة استخدام العقاقير المخدرة والاتجار بها والذي يوافق يوم الجمعة 26 يونيو 2020 وزعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمحافظة صامطة بجازان منشورات توعوية.

– الطرقات وأماكن التسوق:

وقامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بتوزيع المنشورات التوعوية في الطرقات وأماكن التسوق بالمحافظة لتبصير أفراد المجتمع بالوهم والذي قد يعيشه البعض بسبب تعاطي المخدرات وسوء استخدام هذه العقاقير المخدرة والتي يتحول استخدامها بطريقة خاطئة إلى تدمير لصحة الإنسان وعقلة ولم يقتصر توزيع المطويات في الميادين العامة فقط بل تم استهداف أكبر شريحة ممكنة من المواطنين والمقيمين عبر وسائل التواصل الاجتماعي واستخدام الرسائل التوعوية بمختلف أنواعها.

– خطر المخدرات :

وفي سياق متصل أكد مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمحافظة صامطة المقدم عبدالله بن علي النجمي أن اليوم العالمي لمكافحة المخدرات من كل عام يأتي تذكيراً للمجتمع لمواجهة خطر المخدرات والتصدي لها بالتوعية لأفرادها من الوقوع فيها جنباً إلى جنب مع جهود الأجهزة المعنية محلياً ودولياً في مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.

Advertisements

مكافحة المخدرات تطلق برامجها لليوم العالمي بمعارض تفاعلية

10 علامات تدل على تعاطي المخدرات

فيديو.. الإطاحة بـ3 مواطنين تنكروا في زي نسائي لتهريب المخدرات بالقصيم

تابعنا على تواصل معنا على تواصل معنا على

شارك الخبر









