- 1/13
- 2/13
- 3/13
- 4/13
- 5/13
- 6/13
- 7/13
- 8/13
- 9/13
- 10/13
- 11/13
- 12/13
- 13/13
شكرا لقرائتكم توزيع منشورات توعوية وإرشادات للتحذير من وهم المخدرات بصامطة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
توزيع منشورات توعوية وإرشادات للتحذير من وهم المخدرات بصامطة
ضمن اليوم العالمي لمكافحة إساءة استخدام العقاقير
متابعات الخليج 365 - علي شيبان - جازان
ضمن البرامج التوعوية والإرشادات التي تحذر من تعاطي المخدرات وبمناسبة اليوم العالمي لمكافحة إساءة استخدام العقاقير المخدرة والاتجار بها والذي يوافق يوم الجمعة 26 يونيو 2020 وزعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمحافظة صامطة بجازان منشورات توعوية.
– الطرقات وأماكن التسوق:
وقامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بتوزيع المنشورات التوعوية في الطرقات وأماكن التسوق بالمحافظة لتبصير أفراد المجتمع بالوهم والذي قد يعيشه البعض بسبب تعاطي المخدرات وسوء استخدام هذه العقاقير المخدرة والتي يتحول استخدامها بطريقة خاطئة إلى تدمير لصحة الإنسان وعقلة ولم يقتصر توزيع المطويات في الميادين العامة فقط بل تم استهداف أكبر شريحة ممكنة من المواطنين والمقيمين عبر وسائل التواصل الاجتماعي واستخدام الرسائل التوعوية بمختلف أنواعها.
– خطر المخدرات :
وفي سياق متصل أكد مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمحافظة صامطة المقدم عبدالله بن علي النجمي أن اليوم العالمي لمكافحة المخدرات من كل عام يأتي تذكيراً للمجتمع لمواجهة خطر المخدرات والتصدي لها بالتوعية لأفرادها من الوقوع فيها جنباً إلى جنب مع جهود الأجهزة المعنية محلياً ودولياً في مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
مكافحة المخدرات تطلق برامجها لليوم العالمي بمعارض تفاعلية
10 علامات تدل على تعاطي المخدرات
فيديو.. الإطاحة بـ3 مواطنين تنكروا في زي نسائي لتهريب المخدرات بالقصيم
تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19
تواصل معنا على
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر توزيع منشورات توعوية وإرشادات للتحذير من وهم المخدرات بصامطة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.