محمد بن مسعود - الدمام - قلد مدير إدارة الأمن والحماية بمنطقة عسير العقيد مشبب بن عوض آل دبيس، مدير شعبة الأمن والحماية بمحافظة بيشة المقدم سلطان الأحمري؛ رتبته الجديدة، متمنيين له التوفيق والسداد. من جانبه عبّر الأحمري عن فخره بهذه الرتبة ومواصلة خدمة الدين والمليك والوطن.

27 يونيو 2020 - 6 ذو القعدة 1441 12:39 PM Advertisements "الأحمري" إلى رتبة مقدم بإدارة الأمن والحماية ببيشة "الأحمري" إلى رتبة مقدم بإدارة الأمن والحماية ببيشة قلد مدير إدارة الأمن والحماية بمنطقة عسير العقيد مشبب بن عوض آل دبيس، مدير شعبة الأمن والحماية بمحافظة بيشة المقدم سلطان الأحمري؛ رتبته الجديدة، متمنيين له التوفيق والسداد. من جانبه عبّر الأحمري عن فخره بهذه الرتبة ومواصلة خدمة الدين والمليك والوطن.

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المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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