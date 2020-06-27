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سلطنة عمان تسجل 919 إصابة جديدة بكورونا

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محمد بن مسعود - الدمام - إجمالي الوفيات بلغ 159.. والمتعافون 20363

أعلنت وزارة الصحة العمانية، اليوم السبت، تسجيل 919 إصابة جديدة بفيروس "كوفيد 19"؛ منها (517) لعمانيين، و(402) لغير عمانيين.

وقالت الوزارة، وفق وكالة الأنباء العمانية الرسمية: العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة بلغ (36953)، إضافة إلى (159) وفاة، وتماثل (20363) للشفاء.

وذكرت الوزارة أن إجمالي الفحوصات التي أجريت خلال الـ 24 ساعة الماضية بلغ (2508)، والحالات المنومة اليوم (52) والمنومين (431) والحالات المنومة في العناية المركزة (113).

فيروس كورونا الجديد

27 يونيو 2020 - 6 ذو القعدة 1441 12:33 PM

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إجمالي الوفيات بلغ 159.. والمتعافون 20363

سلطنة عمان تسجل 919 إصابة جديدة بكورونا
صحيفة الخليج 365 الإلكترونية

أعلنت وزارة الصحة العمانية، اليوم السبت، تسجيل 919 إصابة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد 19"؛ منها (517) لعمانيين، و(402) لغير عمانيين.

وقالت الوزارة، وفق وكالة الأنباء العمانية الرسمية: العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة بلغ (36953)، إضافة إلى (159) وفاة، وتماثل (20363) للشفاء.

وذكرت الوزارة أن إجمالي الفحوصات التي أجريت خلال الـ 24 ساعة الماضية بلغ (2508)، والحالات المنومة اليوم (52) والمنومين (431) والحالات المنومة في العناية المركزة (113).

الكلمات المفتاحية

، سلطنة عمان تسجل 919 إصابة جديدة بكورونا ،
المصدر : الخليج 365

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