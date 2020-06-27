- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
أعلنت وزارة الصحة العمانية، اليوم السبت، تسجيل 919 إصابة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد 19"؛ منها (517) لعمانيين، و(402) لغير عمانيين.
وقالت الوزارة، وفق وكالة الأنباء العمانية الرسمية: العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة بلغ (36953)، إضافة إلى (159) وفاة، وتماثل (20363) للشفاء.
وذكرت الوزارة أن إجمالي الفحوصات التي أجريت خلال الـ 24 ساعة الماضية بلغ (2508)، والحالات المنومة اليوم (52) والمنومين (431) والحالات المنومة في العناية المركزة (113).
فيروس كورونا الجديد
27 يونيو 2020 - 6 ذو القعدة 1441 12:33 PM
إجمالي الوفيات بلغ 159.. والمتعافون 20363سلطنة عمان تسجل 919 إصابة جديدة بكورونا
أعلنت وزارة الصحة العمانية، اليوم السبت، تسجيل 919 إصابة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد 19"؛ منها (517) لعمانيين، و(402) لغير عمانيين.
وقالت الوزارة، وفق وكالة الأنباء العمانية الرسمية: العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة بلغ (36953)، إضافة إلى (159) وفاة، وتماثل (20363) للشفاء.
وذكرت الوزارة أن إجمالي الفحوصات التي أجريت خلال الـ 24 ساعة الماضية بلغ (2508)، والحالات المنومة اليوم (52) والمنومين (431) والحالات المنومة في العناية المركزة (113).
، سلطنة عمان تسجل 919 إصابة جديدة بكورونا ،
المصدر : الخليج 365
كانت هذه تفاصيل خبر سلطنة عمان تسجل 919 إصابة جديدة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.