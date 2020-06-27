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محمد بن مسعود - الدمام - حصل المقدم ركن طلال بن متعب بن خلف العنزي، على درجة الماجستير في العلوم العسكرية، بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الثانية من كلية الملك عبدالله بن عبدالعزيز للقيادة والأركان بوزارة الحرس الوطني، في أول دفعة من البرنامج للعام الدراسي 1441هـ / 2020م.
"الخليج 365" تهنئ المقدم ركن طلال بن متعب، على تخرجه، وتتمنى له التوفيق في حياته العلمية والعملية.
27 يونيو 2020 - 6 ذو القعدة 1441 12:14 PM
حصل المقدم ركن طلال بن متعب بن خلف العنزي، على درجة الماجستير في العلوم العسكرية، بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الثانية من كلية الملك عبدالله بن عبدالعزيز للقيادة والأركان بوزارة الحرس الوطني، في أول دفعة من البرنامج للعام الدراسي 1441هـ / 2020م.
"الخليج 365" تهنئ المقدم ركن طلال بن متعب، على تخرجه، وتتمنى له التوفيق في حياته العلمية والعملية.
، "العنزي" يحصل على الماجستير في العلوم العسكرية ،
المصدر : الخليج 365
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